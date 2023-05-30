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НОВОСТИ

Никаких доказательств «вмешательства» РФ в выборы в Турции так и не последовало — посол РФ

14:00 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доказательств якобы вмешательства России в выборы в Турции, о котором заявлял кандидат в президенты от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, так и не последовало. Об этом заявил во вторник посол России в Турции Алексей Ерхов в ходе дискуссии на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Эти заявления встретили непонимание в правительстве. Министр иностранных дел [Турции Мевлют] Чавушоглу прямо предложил господину Кылычдароглу представить документальные доказательства того, что могли быть какие-то свидетельства российской вовлеченности в эти выборы. Таких доказательства не последовало», — сказал он.

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