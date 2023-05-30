Ракета, обломки которой нашли в Польше, упала недалеко от учебного центра НАТО — WSJ
14:32 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракета, обломки которой были обнаружены в апреле неподалеку от польского города Быдгощ, пересекла в декабре половину территории Польши и упала недалеко от учебного центра НАТО. Об этом во вторник сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на западных официальных лиц.
По ее данным, ракета упала примерно в 10 милях (около 16 км) от учебного центра НАТО, что «создало проблемы для защиты воздушного пространства альянса». Как отмечает издание, обломки ракеты были найдены только спустя несколько месяцев в лесу около города Быдгощ.
Официальный представитель НАТО отказался комментировать инцидент, но подтвердил, что генсек альянса Йенс Столтенберг ранее разговаривал с польским президентом Анджеем Дудой. «НАТО постоянно следит за нашей системой противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы обеспечить защиту для всех союзников», — приводит газета слова польского чиновника.
Издание также приводит мнение западных чиновников, которые утверждают, что это фрагменты российской авиационной ракеты класса «воздух-земля» Х-55.
В декабре радары польской системы ПВО засекли в воздушном пространстве республики неопознанный объект, однако из-за плохих погодных условий не смогли его перехватить. В конце апреля в лесу в 15 км от города Быдгощ были обнаружены обломки неопознанного военно-воздушного объекта. Началось расследование, ход которого засекречен.
В связи с инцидентом оппозиционные партии Польши требуют отставки министра национальной обороны Мариуша Блащака, который в свою очередь выдвинул ряд обвинений против нескольких высших чинов польской армии.
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