Запуск миссии «Луна-25» перенесен примерно на месяц

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запуск автоматической станции «Луна-25», который был запланирован на 13 июля, перенесен на август. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса во вторник.

«Признано целесообразным осуществить запуск космического аппарата „Луна-25“ в августе 2023 года», — сказали в пресс-службе.