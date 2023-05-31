Байден признал, что продажа Анкаре F-16 связана со вступлением Швеции в НАТО — СМИ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом признал, что Конгресс США ставит в качестве условия продажи Анкаре истребителей F-16 вступление Швеции в НАТО. Как писала во вторник газета «Хюрриет», соответствующие подробности недавнего телефонного разговора президентов сообщила журналист анкарского бюро газеты Ханде Фырат.

Разговор состоялся в понедельник после второго тура президентских выборов в Турции, в которых выиграл Эрдоган. Байден, по словам Фырат, сказал, что «хочет продвинуться в вопросе продажи F-16, но Конгресс ставит условием Швецию». То есть одобрение со стороны Турции протокола о вступлении Стокгольма в альянс.

Американский лидер также отметил, что «считает несправедливым нападки Запада» на Эрдогана. Данная фраза, по словам Фырат, вызвала удивление среди членов администрации Эрдогана, которые присутствовали при разговоре.

Ранее администрация Байдена заявила, что не ставит условием поставок Турции американских истребителей F-16 ратификацию Анкарой протоколов о вступлении Швеции в НАТО. Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.