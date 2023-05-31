Число пострадавших после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 36
10:20 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число пострадавших в результате обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону выросло до 36, сообщил журналистам в среду губернатор региона Василий Голубев.
Ранее сообщалось о 26 пострадавших в результате ЧП, 15 из которых — дети. Одна женщина погибла.
«Сейчас, после того как [это] случилось, еще в разных местах обратились [к медикам] — в Батайске в том числе. Всего порядка 36 человек. <…> [Состояние здоровья] мальчика, который находился в тяжелом состоянии, как сообщили мне сегодня утром, стабилизировано. Понятно, что врачи продолжают заниматься лечением. Также это относится ко всем остальным [пострадавшим]», — сказал Голубев.
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