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Каждый пятый ребенок в России подвергается травле в сети — исследование

14:12 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый пятый ребенок в России сталкивался с интернет-травлей несколько раз. Об этом сообщается в исследовании «VK добро» и «Дети Mail.ru» (проект VK), проведенном в преддверии Международного дня защиты детей.

В исследовании отмечается, что каждый пятый ребенок (22%) сталкивался с кибербуллингом несколько раз, с каждым десятым (11%) такое случалось однажды. При этом 38% родителей поддержали ребенка в ситуации травли, обсудили, как лучше поступить.

«VK уже пять лет занимается изучением темы кибербуллинга, и за этот период заметно изменилось отношение взрослых к проблеме детской травли. Если наши первые исследования 2019 года показывали, что 76% детей не рассказывали об этом взрослым, то сегодня мы видим, что уже больше половины детей обсуждают кибербуллинг со своими родителями. Такие изменения показывают, что общество стало серьезнее относится к проблеме, а родители внимательнее прислушиваться к детям, не говоря „ничего страшного“ о травле в сети», — приводятся в сообщении пресс-службы VK слова директора социальных проектов VK и автора проекта «День борьбы с кибербуллингом» Александры Бабкиной.

Также опрос показал, что у половины российских детей (55%) есть аккаунты в соцсетях, а большинство родителей (70%) подписаны на них. Чаще всего дети публикуют личные фото и видео (31%) или творческий контент (19%).

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