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В Белом доме говорят, что получили от Украины гарантии неприменения по внутренней территории РФ

21:45 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гарантии неприменения Киевом американских истребителей F-16 на территории, которую Вашингтон признает российской, даны США не только украинским президентом Владимиром Зеленским, но и старшими военачальниками на Украине. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его спросили, остаются ли до сих пор в силе гарантии, которые Зеленский дал президенту США Джо Байдену, что F-16 не будут применяться на территории России. «Да. И мы получили эти гарантии на разных уровнях, не только от президента Зеленского, но и от других военнослужащих высокого ранга и руководителей оборонного ведомства Украины», — ответил Кирби.

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