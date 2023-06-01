МГУ предложил арабским университетам совместный проект в космосе
10:32 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова предложил ряду высших учебных заведений стран арабского мира реализовать совместный проект в космосе. Об этом в беседе с корр. ТАСС рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий, который принимает участие в III Конференции ректоров российских и арабских университетов.
«Мы готовим к юбилею МГУ запуск обсерватории для наблюдения за экзопланетами и черными дырами. Сейчас мы строим новый спутник, и я предложил арабским университетам <…> сделать его совместным. Если они примут предложение, то это будет крупный проект», — сказал он.
Как отметил Садовничий, речь идет о проекте «Созвездие-270», в рамках которого МГУ планирует запустить первую университетскую орбитальную обсерваторию для поиска экзопланет. Реализация проекта позволит ученым разработать аппаратуру для мониторинга быстрых вариаций потоков частиц и квантов в околоземном пространстве и расширить возможности для наблюдений за такими явлениями, как гамма-всплески из атмосферы Земли.
В настоящее время на орбите находятся семь космических аппаратов, созданием которых ученые МГУ занимались в рамках проекта «Созвездие-270», еще шесть готовятся к запуску. В планах — создание космической группировки, состоящей из десятков наноспутников.
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