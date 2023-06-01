Проект Сбера по проверке договоров искусственным интеллектом получил премию CIPR Digital

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Сбер стал лауреатом премии CIPR Digital-2023 в номинации «Лучший финтех-проект». Жюри высоко оценило проект Сбера CheckON – продукт для сопровождения договоров на базе искусственного интеллекта, который сокращает время на проверку документов до 70%. Система автоматически распознает тип документа, выделяет ключевую информацию, которая необходима для принятия решения об оплате, и определяет, по какому договору была осуществлена закупка.

Этот инновационный инструмент подсвечивает несоответствия в договоре, обращает внимание на нетипичные места и предлагает пользователю работать только с отклонениями, не тратя время на изучение всего документа. В результате работать с документами могут даже непрофильные специалисты, сокращается время на проверку документов перед оплатой, снижаются операционные риски.

«Наш проект CheckON – наглядная иллюстрация того, как искусственный интеллект берет на себя рутинные операции, высвобождая время для более важных и интересных вещей, – подчеркнул заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – В масштабах страны каждый день обрабатываются и направляются на оплату тысячи договоров, и тысячи людей тратят свое время на то, чтобы сверить каждый пункт договора. А наша система сама делает всю эту работу – находит отклонения от нормы, и человеку остается проверить только их. Это значительно повышает производительность труда и ускоряет бизнес-процессы в компании».

Премия CIPR Digital-2023 – третья ежегодная деловая премия в области цифровых технологий, нацеленная на популяризацию российских проектов и разработок в области цифровой трансформации экономики. К участию в премии приглашаются компании, ведомства, субъекты РФ и персоны, создающие цифровые продукты и сервисы, а также реализующие проекты в области цифровой трансформации.