В атаку на Белгородскую область ВСУ отправили пять танков и четыре бронемашины – МО РФ
20:05 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Всего в атаке участвовало до 70 боевиков, 5 танков, 4 боевые бронированные машины, 7 пикапов и „Камаз“, — сообщили в российском военном ведомстве.
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