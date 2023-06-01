В атаку на Белгородскую область ВСУ отправили пять танков и четыре бронемашины – МО РФ

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

До 70 украинских боевиков и 5 танков участвовало в атаке на Белгородскую область 1 июня. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Всего в атаке участвовало до 70 боевиков, 5 танков, 4 боевые бронированные машины, 7 пикапов и „Камаз“, — сообщили в российском военном ведомстве.