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Новый корпус Третьяковки соединят с основным зданием 57-метровым переходом

16:00 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строители возведут 57-метровый стеклянный переход между музейным комплексом Государственной Третьяковской галереи и ее новым корпусом на Кадашевской набережной в Москве. После открытия здания им смогут пользоваться посетители музея, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ в пятницу.

«Генеральный директор ППК „Единый заказчик“ Карен Оганесян отметил, что новый корпус музейного пространства соединят с историческим зданием Третьяковской галереи 57-метровым стеклянным переходом», — говорится в сообщении.

По словам Оганесяна, строители уже залили основания опор моста. Переход будет оснащен современными освещением, вентиляцией, кондиционерами, отоплением и системой пожаротушения. В первую очередь галерея будет предназначена для транспортировки экспонатов и оборудования, затем — для перемещения посетителей.

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