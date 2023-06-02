Директор ЦРУ совершил тайный визит в Китай в мае — FT
20:40 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс совершил тайный визит в Китай в мае, в ходе которого провел встречи с представителями разведсообщества КНР. Об этом в пятницу проинформировала британская газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на источники.
«В прошлом месяце директор Бернс посетил Пекин, где встретился с китайскими коллегами и подчеркнул важность поддержания открытых линий коммуникации по разведывательным каналам», — заявил изданию один из американских чиновников. Белый дом и ЦРУ отказались комментировать эту информацию.
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