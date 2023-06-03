Турецкий спецназ отправляется в Косово по запросу НАТО

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция направит батальон сил спецназначения в Косово 4–5 июня по запросу НАТО. Об этом сообщило в субботу Министерство национальной обороны республики.

«После событий в Косове по просьбе командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе в качестве резервного подразделения был развернут батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады (Кыркларели), который ранее был выделен силам НАТО для Косово (СДК, англ. KFOR — прим. ТАСС). Планируется, что развернутое подразделение будет переведено в казармы „Султан Мурат“ в Косове 4–5 июня 2023 года», — отмечается в сообщении.