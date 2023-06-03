На границе Израиля с Египтом произошел инцидент. Есть погибшие
14:27 03.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня утром произошел инцидент в области безопасности в зоне ответственности региональной бригады „Паран“ (у границы с Египтом — прим. ТАСС). Двое солдат Армии обороны Израиля, мужчина и женщина, были убиты выстрелами у границы», — говорится в заявлении.
В пресс-службе добавили, что «инцидент находится на рассмотрении», армейские подразделения «проводят поиски [нападавших] в этом районе.
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