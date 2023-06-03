На границе Израиля с Египтом произошел инцидент. Есть погибшие

14:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое израильских солдат убиты в субботу утром в результате выстрелов из огнестрельного оружия в ходе инцидента в области безопасности в районе границы с Египтом. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Сегодня утром произошел инцидент в области безопасности в зоне ответственности региональной бригады „Паран“ (у границы с Египтом — прим. ТАСС). Двое солдат Армии обороны Израиля, мужчина и женщина, были убиты выстрелами у границы», — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что «инцидент находится на рассмотрении», армейские подразделения «проводят поиски [нападавших] в этом районе.