Песков рассказал, почему Франция не может быть площадкой мирного саммита по Украине

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция не может быть модератором украинского урегулирования, поскольку является де-факто участником этого конфликта на стороне Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент эфира которой выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Францию вряд ли можно отнести к нейтральным государствам — к тем, которые могут претендовать на роль модератора, скажем, как Бразилия, как Китай, как африканские страны. Франция уже этого не может делать, потому что Франция де-факто — активный участник этого конфликта, причем участник со стороны Украины», — сказал представитель Кремля, комментируя предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении мирного саммита по Украине в Париже.