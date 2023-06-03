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«Троица» Рублева останется в Христа Спасителя на год – Патриарх Кирилл

20:00 03.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, затем ее вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру. Об этом в субботу заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после всенощного бдения в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

«Завтра я не смогу быть в этом храме и вообще в лавре именно потому, что в храме Христа Спасителя будем молиться перед возвращенным образом Святой Троицы. Затем будет в течение года чудотворный образ находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться этой великой святыне. А затем этот образ вернется сюда, в святой храм на историческое место», — сказал он.

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