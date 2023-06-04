В университете Кембриджа решили уйти от термина «англосаксы», чтобы развеять основу мифов национализма

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Университет Кембриджа рекомендует своим студентам воздержаться от использования термина «англосаксы», поскольку, как считают его ученые, такой отдельной этнической группы не существовало. Как сообщила в субботу газета «Дейли телеграф», эта мера вуза направлена на борьбу с расизмом.

По ее данным, на факультете англосаксонского, норвежского и кельтского языков преподаватели объясняют студентам, что использование термина «англосакс» ставит под сомнение расселение различных этнических групп в качестве отдельных единиц. Так же студентам рассказывают, что единой шотландской, ирландской и валлийской этнической идентичности никогда не существовало.

«В целом, преподавание на факультете англосаксонского, норвежского и кельтского языков направлено на то, чтобы развеять основу мифов национализма о существовании когда-либо „британцев“, „англичан“, „шотландцев“, „валлийцев“ или „ирландцев“ с единой и древней этнической идентичностью», — приводит газета комментарии со стороны факультета.