В университете Кембриджа решили уйти от термина «англосаксы», чтобы развеять основу мифов национализма
09:00 04.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее данным, на факультете англосаксонского, норвежского и кельтского языков преподаватели объясняют студентам, что использование термина «англосакс» ставит под сомнение расселение различных этнических групп в качестве отдельных единиц. Так же студентам рассказывают, что единой шотландской, ирландской и валлийской этнической идентичности никогда не существовало.
«В целом, преподавание на факультете англосаксонского, норвежского и кельтского языков направлено на то, чтобы развеять основу мифов национализма о существовании когда-либо „британцев“, „англичан“, „шотландцев“, „валлийцев“ или „ирландцев“ с единой и древней этнической идентичностью», — приводит газета комментарии со стороны факультета.
НОВОСТИ
- 10:30 04.06.2023
- Система ПВО в Крыму отбила атаку девяти беспилотников
- 09:15 04.06.2023
- Китай «не обещает отказаться от применения силы» при воссоединении с Тайванем – Минобороны КНР
- 19:10 03.06.2023
- Реэкспортируемое на Украину советское и российское оружие часто оказывается на «черном рынке» - ФСВТС
- 16:00 03.06.2023
- Боевики, напавшие на Белгородскую область, использовали западные вооружения - WP
- 14:27 03.06.2023
- На границе Израиля с Египтом произошел инцидент. Есть погибшие
- 14:00 03.06.2023
- Турецкий спецназ отправляется в Косово по запросу НАТО
- 12:30 03.06.2023
- Россия и США будут и далее оповещать о пусках межконтинентальных баллистических ракет
- 11:25 03.06.2023
- Зеленский заявил прессе, что Украина готова к контрнаступлению, но ждет средства ПВО
- 22:40 02.06.2023
- Общевойсковые и танковые соединения ВС РФ прибывают в Белоруссию в ходе ротации войск
- 22:00 02.06.2023
- США намерены сохранять войска в Сирии и готовы их защищать — Белый дом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать