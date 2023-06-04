0
0
17
НОВОСТИ

«Троица» Рублева будет находится в храме Христа Спасителя «определенное время» - Патриарх Кирилл

13:25 04.06.2023 Источник: Интерфакс

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после воскресной службы в храме Христа Спасителя обтекаемо указал на время пребывания в этом соборе рублевской "Троицы", доставленной сюда накануне из Третьяковской галереи.

"Сегодня мы имели возможность молиться перед образом Святой Троицы, написанным преподобным Андреем Рублевым, великой святыней земли нашей. По указанию президента страны нашей Владимира Владимировича Путина этот образ был передан в наш храм для того, чтобы здесь он находился определенное время, в течение которого большинство желающих смогут подойти к этой великой святыне и помолиться. Помолиться о единстве народа нашего, о единстве Церкви и об укреплении веры православной среди нас", - сказал патриарх.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:30 04.06.2023
Оппозиция проводит в центре Варшавы массовую демонстрацию
0
34
11:05 04.06.2023
Из-за дефекта ВПП временно закрыт аэропорт города Кемерово
0
313
10:30 04.06.2023
Система ПВО в Крыму отбила атаку девяти беспилотников
0
259
10:00 04.06.2023
«Святая Троица» Рублева должна быть возвращена в депозитарий отдела реставрации не позднее 19 июня – сообщение ГТГ
0
251
09:15 04.06.2023
Китай «не обещает отказаться от применения силы» при воссоединении с Тайванем – Минобороны КНР
0
233
09:00 04.06.2023
В университете Кембриджа решили уйти от термина «англосаксы», чтобы развеять основу мифов национализма
0
241
21:10 03.06.2023
Президентом США подписан закон о повышении потолка госдолга
0
1028
20:00 03.06.2023
«Троица» Рублева останется в Храме Христа Спасителя на год – Патриарх Кирилл
0
1036
19:10 03.06.2023
Реэкспортируемое на Украину советское и российское оружие часто оказывается на «черном рынке» - ФСВТС
0
1026
17:10 03.06.2023
Песков рассказал, почему Франция не может быть площадкой мирного саммита по Украине
0
1280

Возврат к списку