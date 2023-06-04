«Троица» Рублева будет находится в храме Христа Спасителя «определенное время» - Патриарх Кирилл

13:25 Источник: Интерфакс

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после воскресной службы в храме Христа Спасителя обтекаемо указал на время пребывания в этом соборе рублевской "Троицы", доставленной сюда накануне из Третьяковской галереи.

"Сегодня мы имели возможность молиться перед образом Святой Троицы, написанным преподобным Андреем Рублевым, великой святыней земли нашей. По указанию президента страны нашей Владимира Владимировича Путина этот образ был передан в наш храм для того, чтобы здесь он находился определенное время, в течение которого большинство желающих смогут подойти к этой великой святыне и помолиться. Помолиться о единстве народа нашего, о единстве Церкви и об укреплении веры православной среди нас", - сказал патриарх.