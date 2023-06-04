«Троица» Рублева будет находится в храме Христа Спасителя «определенное время» - Патриарх Кирилл
13:25 04.06.2023 Источник: Интерфакс
"Сегодня мы имели возможность молиться перед образом Святой Троицы, написанным преподобным Андреем Рублевым, великой святыней земли нашей. По указанию президента страны нашей Владимира Владимировича Путина этот образ был передан в наш храм для того, чтобы здесь он находился определенное время, в течение которого большинство желающих смогут подойти к этой великой святыне и помолиться. Помолиться о единстве народа нашего, о единстве Церкви и об укреплении веры православной среди нас", - сказал патриарх.
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