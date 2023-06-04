0
0
1
НОВОСТИ

Премьер Израиля назвал «черным пятном в послужном списке» МАГАТЭ закрытие иранского дела по обогащению урана

18:00 04.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал в воскресенье решение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) закрыть расследование дела об обогащении урана до 83,7% на одном из ядерных объектов в Иране «уступкой, сделанной под иранским давлением» и «черным пятном в послужном списке» этой организации. Соответствующее заявление премьер сделал на еженедельном заседании кабмина еврейского государства.

«Что касается Ирана, то он продолжает лгать МАГАТЭ. Уступка [со стороны МАГАТЭ], сделанная под иранским давлением, — черное пятно в послужном списке этой организации, — распространила канцелярия премьера его высказывания. — Слабость, которую проявляет МАГАТЭ, — послание руководству Ирана, что оно не обязано платить какую-либо цену за нарушения, и что оно может продолжать обманывать международное сообщество, пытаясь обзавестись ядерным оружием». «Если МАГАТЭ превратится в политическую организацию, то его наблюдательная деятельность в Иране не будет иметь никакого значения, равно как не будут иметь никакого значения и выпускаемые агентством доклады о ядерных разработках Ирана», — предупредил Нетаньяху.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:15 04.06.2023
Диверсионная группа проникла на территорию Белгородской области
0
149
16:45 04.06.2023
Столтенберг заявил, что Швеция выполнила обязательства для вступления в НАТО
0
187
13:30 04.06.2023
Оппозиция проводит в центре Варшавы массовую демонстрацию
0
441
13:25 04.06.2023
«Троица» Рублева будет находится в храме Христа Спасителя «определенное время» - Патриарх Кирилл
0
503
11:05 04.06.2023
Из-за дефекта ВПП временно закрыт аэропорт города Кемерово
0
590
10:30 04.06.2023
Система ПВО в Крыму отбила атаку девяти беспилотников
0
518
10:00 04.06.2023
«Святая Троица» Рублева должна быть возвращена в депозитарий отдела реставрации не позднее 19 июня – сообщение ГТГ
0
532
09:15 04.06.2023
Китай «не обещает отказаться от применения силы» при воссоединении с Тайванем – Минобороны КНР
0
478
09:00 04.06.2023
В университете Кембриджа решили уйти от термина «англосаксы», чтобы развеять основу мифов национализма
0
526
21:10 03.06.2023
Президентом США подписан закон о повышении потолка госдолга
0
1210

Возврат к списку