В Чувашии выявлен первый случай отравления суррогатным сидром
12:40 06.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Всего на территории области зарегистрирован один случай отравления указанным пивным напитком (в г. Алатыре), пострадавшему оказывается медицинская помощь», — отмечается в сообщении.
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