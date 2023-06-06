В Чувашии выявлен первый случай отравления суррогатным сидром

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый пострадавший в результате отравления суррогатным сидром выявлен в Чувашии. Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по республике.



«Всего на территории области зарегистрирован один случай отравления указанным пивным напитком (в г. Алатыре), пострадавшему оказывается медицинская помощь», — отмечается в сообщении.



