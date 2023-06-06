В резервуаре, используемом для охлаждения ЗАЭС, серьезно упал уровень воды — Гросси
13:20 06.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня была значительно повреждена плотина в Новой Каховке, что привело к значительному снижению уровня воды в резервуаре, используемом для подачи охлаждающей воды на ЗАЭС», — указывается в тексте.
Гросси также отметил, что падение уровня воды в резервуаре ниже отметки 12,7 метра может прервать ее закачку. «Уровень воды в резервуаре в 08:00 [мск] составлял 16,4 метра. Если он упадет ниже 12,7 метра, ее уже нельзя будет закачать», — отмечается в заявлении гендиректора МАГАТЭ.
Ранее во вторник МАГАТЭ заявило, что находится в курсе сообщений о разрушениях на Каховской ГЭС, но не видит прямых рисков для ядерной безопасности Запорожской АЭС.
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