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Удар по Каховской ГЭС в Херсонской области военное преступление - Глава МИД Великобритании

14:30 06.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли назвал удар, нанесенный по Каховской ГЭС в Херсонской области, военным преступлением, пообещав помочь Украине и тем, кто пострадал в результате разрушения плотины. Соответствующее сообщение он разместил во вторник на своей странице в «Твиттере».

«Разрушение плотины [у] Каховки — чудовищное деяние. Целенаправленный удар по исключительно гражданской инфраструктуре является военным преступлением, — говорится в тексте. — Соединенное Королевство готово оказать поддержку Украине и тем, кого коснулась эта катастрофа».

Ранее во вторник Клеверли заявил, что «время для взвешенной оценки деталей произошедшего еще не пришло». При этом он утверждал, что плотина не была бы разрушена, если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине, и призвал Москву вывести войска с ранее занятых территорий.


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