ВСУ несут огромные потери и не могут достигнут цели своего контрнаступления - Володин

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим не может достигнуть цели своего контрнаступления, ВСУ несут огромные потери. Об этом во вторник в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



«Второй день идет контрнаступление киевского режима, — написал политик. — Успехов нет. Цели и задачи не достигаются, потери огромные». Он констатировал, что «план „Барбаросса-2“ рухнул», указав, что данную тему публично не поднимают ни президент Украины Владимир Зеленский, ни генсек НАТО Йенс Столтенберг, ни президент США Джо Байден.



По мнению Володина, для всех очевидно, что «против России воюет НАТО», а украинцы — «всего лишь расходный материал».



