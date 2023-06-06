Советник президента РФ по культуре считает, что нужны четкие правила передачи музейных экспонатов РПЦ
17:41 06.06.2023 Источник: Интерфакс
"Всё-таки должны быть выработанные чёткие правила, должна быть какая-то системная история, это не может быть спонтанным решением. Нужно, чтобы это происходило по закону, по правилам, и с учётом мнения профессионалов, которые, единственные, понимают те угрозы, которые существуют для этих памятников", - сказал Толстой журналистам во вторник.
Он отметил, что не нужно не ждать "какого-то следующего такого же события, а сесть узкой группе профессионалов и вместе с церковью выработать эти правила и им следовать". При этом он подчеркнул, что, "если, действительно, реально профессионалы говорят, что угроза существует, значит надо находить какие-то другие решения".
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