Советник президента РФ по культуре считает, что нужны четкие правила передачи музейных экспонатов РПЦ

17:41 Источник: Интерфакс

Советник президента по культуре Владимир Толстой считает необходимым выработать четкие правила передачи для экспонирования музейных экспонатов Русской православной церкви, в том числе с учетом мнения профессионального сообщества, в будущем такие решения не должны быть спонтанными.

"Всё-таки должны быть выработанные чёткие правила, должна быть какая-то системная история, это не может быть спонтанным решением. Нужно, чтобы это происходило по закону, по правилам, и с учётом мнения профессионалов, которые, единственные, понимают те угрозы, которые существуют для этих памятников", - сказал Толстой журналистам во вторник.

Он отметил, что не нужно не ждать "какого-то следующего такого же события, а сесть узкой группе профессионалов и вместе с церковью выработать эти правила и им следовать". При этом он подчеркнул, что, "если, действительно, реально профессионалы говорят, что угроза существует, значит надо находить какие-то другие решения".