Зеленский не хочет, чтобы Украина осталась с Россией наедине

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада предадут Украину, если не предоставят ей гарантии безопасности на саммите НАТО, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Я уверен, что нам дадут самые сильные гарантии безопасности. Я не хочу, чтобы мы с Россией остались наедине. Если так будет, значит так будет. Но это, я считаю, предательская политика с точки зрения тех или иных партнеров, это не про партнерство. Это про то, что все-таки вы боитесь Россию и хотите экономически зарабатывать», — сказал он.