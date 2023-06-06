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В Белом доме заявили, что каналы связи между США и Китаем налаживаются

21:40 06.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каналы связи между Соединенными Штатами и Китаем открываются. Об этом сообщил во вторник координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл, выступая в Гудзоновском институте в американской столице.

«Каналы связи открываются. Мы можем более конструктивно изложить наши интересы и [обсудить] проблемы», — сказал он. Кэмпбелл отметил важность создания механизмов для коммуникации между двумя странами для разрешения «кризисных ситуаций».

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