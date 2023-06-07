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Обращение губернатора Андрея Воробьева: главные изменения, которые ждут Подмосковье

14:48 07.06.2023

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Фото пресс-службы губернатора
и правительства Московской области
Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Он отчитался о работе своей команды и определил основные задачи по развитию региона.

Губернатор поблагодарил жителей за то, что каждый так или иначе вносит свою лепту и не остается в стороне от событий, волнующих область и всю страну.

«Подмосковье – это, прежде всего, люди, которые живут в наших городах, работают на известных предприятиях, в школах и больницах. Это предприниматели и волонтеры, ученые и воспитатели, наши строители и правоохранители», – отметил Воробьёв.

Среди важных изменений, отмеченных губернатором, стоит отметить следующее.

Пройдет индексация зарплат медиков, соцработников, работников культуры. Увеличение на 8-10% коснется порядка 110 тыс. человек, а уровень доплат составит от 5 до 12 тыс. руб.

С 1 июля начнут доплачивать от 5 до 53 тыс. руб. руководителям, педагогам и мастерам десяти лучших колледжей и педагогам и руководителям лучших детских школ искусств. Перечень будет обновляться ежегодно.

Планируется расселить из аварийного жилья почти 13 тыс. человек, а также запустить 13 новых проектов. В программу реновации могут быть вовлечены заброшенные промзоны.

Пенсии одиноких неработающих пенсионеров старше 65 лет и семей, состоящих из пенсионеров, повысят.

В этом году будет открыто 20 дорожных объектов общей протяженностью более 100 км. Трассу М-12 «Москва – Казань», которая станет частью международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай, откроют уже в сентябре.

Благодаря модернизации водозаборных узлов в дома еще 137 тыс. жителей Подмосковья придет чистая вода. Заменят более 1000 км сетей теплоснабжения и модернизируют 366 котельных. До конца года датчиками утечки газа оборудуют 280 тыс. квартир.

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