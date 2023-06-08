Сбер предложил корпоративным клиентам покупать рупии по официальному курсу ЦБ
11:17 08.06.2023
Клиентам Сбера – импортерам будет еще выгоднее работать по схеме расчетов в национальных валютах через индийский филиал банка в Нью-Дели, который работает с 2010 года. При этом в них не участвуют недружественные банки и не используется SWIFT. Это гарантирует стабильную работу расчетов и их безопасность.
«Товарооборот между Россией и Индией растет, – отметил Анатолий Попов. – Думаю, снижение ставки конвертации рубля в рупии в Сбере будет способствовать ещн большему оживлению российско-индийских отношений. При этом мы предоставляем в Индии не только банковское обслуживание, но и оказываем комплексную поддержку нашим клиентам, которые хотят выйти на индийский рынок. Помогаем в поиске поставщиков, проведении бизнес-миссий онлайн, отраслевых конференций. Переговоры можно организовать в нашем офисе в Нью-Дели. Даже если предприниматель только задумывается о сотрудничестве с Индией, специалисты Сбера проконсультируют его по всем вопросам внешнеэкономической деятельности, валютного законодательства и возьмут на себя работу с документами».
Узнать больше о расчетах с Индией и оставить заявку можно на сайте Сбера.
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