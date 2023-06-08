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НОВОСТИ

Сбер сделал кредиты и банковские гарантии доступными онлайн для 5000 предприятий госсектора

12:01 08.06.2023

Онлайн-продукты Сбера «Кредит за семь минут» и «Банковские гарантии» теперь доступны для госкомпаний с организационно-правовой формой ГУП, МУП и КП (казенное предприятие). Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на выставке «Евразия – наш общий дом», приуроченной к председательству России в органах Евразийского экономического союза в 2023 году.

Среди клиентов Сбербанка около 5000 таких предприятий по всей России, ранее кредиты и банковские гарантии были доступны для них только при обращении в офис банка. Решение о предоставлении кредитного продукта таким предприятиям госсектора занимало до 15 дней – рассмотрение же онлайн сокращено до семи минут.
Возможность предоставлять эти популярные финансовые продукты ГУП, МУП и КП онлайн появилась благодаря доработке моделей, основанных на искусственном интеллекте, и автоматизированных алгоритмов рассмотрения заявок.

«Сбербанк, будучи ведущей технологической компанией страны, заботится обо всех своих клиентах, постоянно совершенствуя свои сервисы, финансовые и нефинансовые услуги. Мы рады, что самые востребованные и удобные кредитные онлайн-продукты теперь доступны тысячам унитарных предприятий, многие из которых являются социально-ориентированными бизнесами», – отметил Анатолий Попов.

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