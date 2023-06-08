Сбер сделал кредиты и банковские гарантии доступными онлайн для 5000 предприятий госсектора
12:01 08.06.2023
Среди клиентов Сбербанка около 5000 таких предприятий по всей России, ранее кредиты и банковские гарантии были доступны для них только при обращении в офис банка. Решение о предоставлении кредитного продукта таким предприятиям госсектора занимало до 15 дней – рассмотрение же онлайн сокращено до семи минут.
Возможность предоставлять эти популярные финансовые продукты ГУП, МУП и КП онлайн появилась благодаря доработке моделей, основанных на искусственном интеллекте, и автоматизированных алгоритмов рассмотрения заявок.
«Сбербанк, будучи ведущей технологической компанией страны, заботится обо всех своих клиентах, постоянно совершенствуя свои сервисы, финансовые и нефинансовые услуги. Мы рады, что самые востребованные и удобные кредитные онлайн-продукты теперь доступны тысячам унитарных предприятий, многие из которых являются социально-ориентированными бизнесами», – отметил Анатолий Попов.
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