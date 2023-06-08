Сбер открыл набор преподавателей вузов и ссузов для обучения в Летней цифровой школе
12:03 08.06.2023
Уже четвертый сезон Сбер и СберУниверситет приглашают преподавателей вузов и ссузов со всей страны принять участие в Летней цифровой школе. В этом году представлено восемь образовательных треков, разработанных для преподавателей цифровых и информационных технологий, а также финансов, экологии, риск-менеджмента и устойчивого развития. В Летней школе 2023 года обучение будет проходить по восьми трекам:
1. Наука о данных.
2. Инжиниринг данных.
3. Разработка на Java.
4. Цифровые платформы и технологические тренды.
5. Устойчивое развитие.
6. Цифровые финансы и бизнес-модели.
7. Риск-менеджмент в цифровую эпоху.
8. Мягкие навыки.
В рамках каждого трека будут представлены программы повышения квалификации, разработанные экспертами Сбера и СберУниверситета. Они познакомят с современными технологиями, актуальными практическими примерами и кейсами, которые преподаватели смогут использовать в подготовке студентов.
В каждом из треков предусмотрен период интенсивного обучения в форме вебинаров, а основная часть программы будет доступна прошедшим отбор слушателям онлайн в режиме 24/7 с 3 июля по 31 августа. По окончании обучения участники, успешно прошедшие программу, получат удостоверения о повышении квалификации от СберУниверситета.
В прошлом году участниками Летней школы стали более 1200 преподавателей из 78 регионов России. В новом сезоне число участников вырастет до 1600.
Ознакомиться с тематическим планом каждого трека и подать заявку можно до 19 июня на странице школы.
«Мы используем накопленный опыт Сбера, чтобы обогатить образовательный процесс передовыми знаниями и предоставить преподавателям ценные инструменты для эффективного обучения и организации практико-ориентированных занятий, – отметил Андрей Очеретный, управляющий директор, руководитель дирекции академических партнерств Сбербанка. – Участие в Летней школе является бесплатным для преподавателей, прошедших отбор: мы рассматриваем это как нашу миссию в поддержке и развитии студентов на старте их карьеры и делаем упор на современные методы и практики в своих программах».
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