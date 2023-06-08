Песков: Запад ограбил российское государство и предпринимателей

13:19 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад ограбил Россию и ее предпринимателей, поэтому они пытаются найти пути борьбы за свои интересы, чтобы вернуть принадлежащие им активы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле допустимым использование замороженных средств европейских депозитариев для компенсации потерь российских инвесторов, Песков сказал: «Естественно, наши предприниматели и само государство — все были ограблены на Западе». «В разных форматах, но все были ограблены на Западе», — подчеркнул он.

«И государство, и предприниматели, и группы предпринимателей — они пытаются придумать какие-то пути борьбы за свои интересы, отстаивания своих интересов для того, чтобы вернуть заблокированные, изъятые, но принадлежащие им активы», — сказал пресс-секретарь.