Песков: Запад ограбил российское государство и предпринимателей
13:19 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад ограбил Россию и ее предпринимателей, поэтому они пытаются найти пути борьбы за свои интересы, чтобы вернуть принадлежащие им активы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле допустимым использование замороженных средств европейских депозитариев для компенсации потерь российских инвесторов, Песков сказал: «Естественно, наши предприниматели и само государство — все были ограблены на Западе». «В разных форматах, но все были ограблены на Западе», — подчеркнул он.
«И государство, и предприниматели, и группы предпринимателей — они пытаются придумать какие-то пути борьбы за свои интересы, отстаивания своих интересов для того, чтобы вернуть заблокированные, изъятые, но принадлежащие им активы», — сказал пресс-секретарь.
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