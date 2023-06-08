Путин поддержит кандидатуру Собянина на сентябрьских выборах - Песков

13:46

Президент России Владимир Путин высоко оценивает результаты работы мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Собственно, Москва один из передовых регионов, регионов системообразующих, регионов, которые задают тренды практически во всех областях развития нашей страны. Поэтому, конечно, поддержка президента здесь очевидна», - сказал Дмитрий Песков.



Ранее сообщалось, что в Москве началась избирательная кампания по выборам мэра.



