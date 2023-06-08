Румыния решила сократить штат посольства РФ более, чем на 50 человек
17:10 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«МИД сообщает, что по просьбе министра иностранных дел Богдана Ауреску посол России в Бухаресте был проинформирован сегодня, 8 июня 2023 года, о решении властей Румынии сократить дипломатический и технико-административный персонал представительства России в Румынии путем ограничения его численности до уровня, близкого по численности к дипломатическому и технико-административному персоналу представительства Румынии в России, — говорится в сообщении. — Российская сторона была проинформирована также о том, что у нее есть 30 дней на то, чтобы осуществить это решение румынской стороны».
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