Румыния решила сократить штат посольства РФ более, чем на 50 человек

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Румынские власти потребовали уменьшить штат посольства РФ более чем на 50 человек в течение 30 дней. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте румынского МИД.

«МИД сообщает, что по просьбе министра иностранных дел Богдана Ауреску посол России в Бухаресте был проинформирован сегодня, 8 июня 2023 года, о решении властей Румынии сократить дипломатический и технико-административный персонал представительства России в Румынии путем ограничения его численности до уровня, близкого по численности к дипломатическому и технико-административному персоналу представительства Румынии в России, — говорится в сообщении. — Российская сторона была проинформирована также о том, что у нее есть 30 дней на то, чтобы осуществить это решение румынской стороны».