Мосгоризбирком: Москвичи смогут проголосовать на выборах мэра с 8 по 10 сентября

16:54

Московская избирательная комиссия (МГИК) объявила о проведении голосования на выборах мэра Москвы с 8 по 10 сентября 2023 года. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания комиссии.

«Провести голосование на выборах мэра Москвы, а также на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления города Москвы в Единый день голосования 10 сентября в течение нескольких дней подряд, а именно 8, 9 и 10 сентября», – сказал секретарь МГИК Владимир Попов.

В свою очередь председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова отметила, что многодневное голосование дает возможность привлечь на участки больше избирателей.

«Я поддерживаю трехдневное голосование. <…> Предыдущая практика была рождена в связи с тем, что была пандемия, какие-то карантинные мероприятия, и попробовали несколько дней. Насколько я владею информацией, москвичам эта практика понравилась, потому в выходные дни кто-то смог проголосовать, кто-то не смог. И мы количество людей, которые имеют возможность принять участие в выборах, таким образом (многодневным голосованием) увеличиваем», – сказала Ольга Кириллова.

Также председатель Мосгоризбиркома добавила, что большая часть электората голосует дистанционно, но остаются те, кто традиционно пользуются бумажными бюллетенями, и эта возможность у них сохранится.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли постановление о назначении даты выборов мэра Москвы.