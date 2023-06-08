Мосгоризбирком: Москвичи смогут проголосовать на выборах мэра с 8 по 10 сентября
16:54 08.06.2023
Московская избирательная комиссия (МГИК) объявила о проведении голосования на выборах мэра Москвы с 8 по 10 сентября 2023 года. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания комиссии.
«Провести голосование на выборах мэра Москвы, а также на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления города Москвы в Единый день голосования 10 сентября в течение нескольких дней подряд, а именно 8, 9 и 10 сентября», – сказал секретарь МГИК Владимир Попов.
В свою очередь председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова отметила, что многодневное голосование дает возможность привлечь на участки больше избирателей.
«Я поддерживаю трехдневное голосование. <…> Предыдущая практика была рождена в связи с тем, что была пандемия, какие-то карантинные мероприятия, и попробовали несколько дней. Насколько я владею информацией, москвичам эта практика понравилась, потому в выходные дни кто-то смог проголосовать, кто-то не смог. И мы количество людей, которые имеют возможность принять участие в выборах, таким образом (многодневным голосованием) увеличиваем», – сказала Ольга Кириллова.
Также председатель Мосгоризбиркома добавила, что большая часть электората голосует дистанционно, но остаются те, кто традиционно пользуются бумажными бюллетенями, и эта возможность у них сохранится.
Ранее депутаты Мосгордумы приняли постановление о назначении даты выборов мэра Москвы.
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