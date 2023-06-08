Генерал ВС США Милли считает, что сейчас в мире есть три сверхдержавы
18:10 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сейчас становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде, где есть как минимум три сверхдержавы — США, Китай и Россия», — сказал он в четверг, выступая перед выпускниками в Национальном университете обороны.В этой связи Милли утверждал, что в течение «следующих нескольких десятилетий» мир столкнется с «очень серьезными вызовами и кризисами».
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