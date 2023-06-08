Генерал ВС США Милли считает, что сейчас в мире есть три сверхдержавы

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли заявил о существовании как минимум трех сверхдержав на современной политической карте мира — Соединенных Штатов, Китая и России.

«Сейчас становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде, где есть как минимум три сверхдержавы — США, Китай и Россия», — сказал он в четверг, выступая перед выпускниками в Национальном университете обороны.

В этой связи Милли утверждал, что в течение «следующих нескольких десятилетий» мир столкнется с «очень серьезными вызовами и кризисами».