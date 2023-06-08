На Норвегию надвигается облако дыма от лесных пожаров в Канаде
19:00 08.06.2023 Источник: Интерфакс
Согласно данным норвежских специалистов, смог ощущается в Гренландии и Исландии с начала июня, а на юге Норвегии фиксируют признаки скорого появления смога. Ожидается, что жители Норвегии столкнутся с запахом гари и туманом уже в четверг.
Последние несколько дней горят леса в провинции Квебек в Канаде. Власти страны были вынуждены эвакуировать население. Дым от пожаров распространился по территории США, затронув более 10 штатов.
НОВОСТИ
- 19:40 08.06.2023
- ВСУ не удалось прорваться к морю на запорожском направлении – командующий ЮВО
- 18:10 08.06.2023
- Генерал ВС США Милли считает, что сейчас в мире есть три сверхдержавы
- 17:45 08.06.2023
- Шойгу распорядился устанавливать дополнительную броню на технику для СВО
- 17:10 08.06.2023
- Румыния решила сократить штат посольства РФ более, чем на 50 человек
- 17:00 08.06.2023
- Страны ЕАЭС приняли решение о взаимном признании документов по ученым степеням
- 16:57 08.06.2023
- Сбер и правительство Омской области запустили проект «Исторический Омск»
- 16:54 08.06.2023
- Мосгоризбирком: Москвичи смогут проголосовать на выборах мэра с 8 по 10 сентября
- 16:25 08.06.2023
- Россия пока не готова выпустить на дороги беспилотные автомобили - Госавтоинспекция
- 16:22 08.06.2023
- Герман Греф: Сбер сформировал набор инновационных предложений для сотрудничества со странами СНГ
- 15:15 08.06.2023
- Китай планирует за несколько лет создать семиместный космический корабль
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать