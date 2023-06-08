На Норвегию надвигается облако дыма от лесных пожаров в Канаде

19:00 Источник: Интерфакс

Дым от природных пожаров, свирепствующих в Канаде, в ближайшее время может достигнуть Норвегии, сообщает агентство Associated Press.

Согласно данным норвежских специалистов, смог ощущается в Гренландии и Исландии с начала июня, а на юге Норвегии фиксируют признаки скорого появления смога. Ожидается, что жители Норвегии столкнутся с запахом гари и туманом уже в четверг.

Последние несколько дней горят леса в провинции Квебек в Канаде. Власти страны были вынуждены эвакуировать население. Дым от пожаров распространился по территории США, затронув более 10 штатов.