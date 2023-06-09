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НОВОСТИ

Британия и США договорились вместе выдавить Россию с рынка ядерной энергетики

23:00 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания и США объявили о заключении нового экономического партнерства, одной из целей которого будет выдавливание России с мирового рынок атомной энергии. Об этом говорится в «Атлантической декларации», распространенной в четверг канцелярией премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

«Для поддержки критически важной отрасли чистой энергетики, наших амбиций по достижению углеродной нейтральности и недопущения России на глобальный рынок гражданской ядерной энергетики, Великобритания и США запустят новое гражданское партнерство в области ядерной энергетики», — отмечается в документе.

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