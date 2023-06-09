Процесс реставрации иконы «Троица» может занять до года — Любимова
09:05 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Точные сроки реставрации иконы «Троица» Андрея Рублева назвать пока что сложно, но, по нынешним оценкам специалистов, эта работа может занять до года. Об этом сообщила глава Минкультуры России Ольга Любимова.
«В процессе реставрации любого объекта могут возникать какие-то новые подробности и детали. Поэтому я не могу говорить о точных сроках. <…> Эта работа может занять до года, как сейчас говорят специалисты», — сообщила она в интервью изданию «Известия».
Министр отметила, что для обсуждения плана реставрации и сроков будет созван научный совет Центра Грабаря, где «собраны лучшие силы» российских реставраторов. «Поскольку есть невероятное внимание в обществе к этому процессу, мы будем его последовательно освещать», — сказала Любимова.
НОВОСТИ
- 09:32 09.06.2023
- Бен Ходжес заявил о готовности ВСУ убить или пленить россиян для захвата Крыма
- 09:20 09.06.2023
- Напавшему на детей во Франции за 4 дня до атаки отказали в статусе беженца в стране — МВД
- 09:00 09.06.2023
- В США считают, что дальнейшая помощь Украине зависит от успеха контрнаступления - Politico
- 23:00 08.06.2023
- Британия и США договорились вместе выдавить Россию с рынка ядерной энергетики
- 22:00 08.06.2023
- Байден настроен «очень оптимистично» по поводу контрнаступления ВСУ
- 21:40 08.06.2023
- На настоящий момент, от отравления суррогатным сидром умер 31 человек - Минздрав
- 21:00 08.06.2023
- Пентагон отметил «агрессивность» китайских пилотов при перехватах самолетов США и союзников
- 19:50 08.06.2023
- Пара вертолетов армейской авиации уничтожала за вылет по 5-7 танков и машин ВСУ - Генерал-майор Попов
- 19:40 08.06.2023
- ВСУ не удалось прорваться к морю на запорожском направлении – командующий ЮВО
- 19:00 08.06.2023
- На Норвегию надвигается облако дыма от лесных пожаров в Канаде
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать