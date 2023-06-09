Процесс реставрации иконы «Троица» может занять до года — Любимова

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Точные сроки реставрации иконы «Троица» Андрея Рублева назвать пока что сложно, но, по нынешним оценкам специалистов, эта работа может занять до года. Об этом сообщила глава Минкультуры России Ольга Любимова.

«В процессе реставрации любого объекта могут возникать какие-то новые подробности и детали. Поэтому я не могу говорить о точных сроках. <…> Эта работа может занять до года, как сейчас говорят специалисты», — сообщила она в интервью изданию «Известия».

Министр отметила, что для обсуждения плана реставрации и сроков будет созван научный совет Центра Грабаря, где «собраны лучшие силы» российских реставраторов. «Поскольку есть невероятное внимание в обществе к этому процессу, мы будем его последовательно освещать», — сказала Любимова.