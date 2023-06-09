Напавшему на детей во Франции за 4 дня до атаки отказали в статусе беженца в стране — МВД

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Напавший на детей в Анси на юго-востоке Франции за 4 дня до атаки получил отказ в предоставлении статуса беженца в республике. Об этом в четверг в эфире телеканала Тэ-эф-1 заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

«Это сириец, который в 2013 году получил политическое убежище и вид на жительство в Швеции. В прошлое воскресенье ему сообщили, что он не может получить убежище во Франции, так как уже получил его в Швеции», — отметил глава МВД.

Он также добавил, что злоумышленник по неизвестной причине подавал заявление на получение статуса беженца в Швейцарии и Италии, хотя более 10 лет имел шведские документы.

Дарманен подтвердил, что сириец находился на территории Франции легально.

Говоря о возможной связи отказа в выдаче документов с нападением на детей, глава МВД отметил, что «это тревожное совпадение».