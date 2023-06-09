Саудовский кронпринц осенью угрожал США тяжкими экономическими последствиями — WP

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд прошлой осенью угрожал разорвать отношения с США и принять жесткие меры экономического характера в ответ на слова президента Джо Байдена о последствиях решения королевства сократить добычу нефти. Об этом сообщила в четверг газета «Вашингтон пост», которая обнаружила эту информацию в секретных документах США, попавших в соцсети в результате предполагаемой утечки.

В них отмечается, что кронпринц выступил с такого рода угрозами в частной беседе после заявления американского лидера на фоне высоких цен на энергоносители. Мухаммед бен Сальман после слов Байдена обещал коренным образом изменить американо-саудовские отношения и заставить Соединенные Штаты пойти на значительные экономические издержки, если они примут меры в ответ на сокращение королевством добычи нефти. Наследный принц заявил, что он «больше не будет иметь дела с администрацией США», пригрозив «Вашингтону крупными экономическими последствиями» в таком случае, цитирует газета секретные документы.

Издание напомнило, что сейчас, восемь месяцев спустя, хозяин Белого дома так и не принял никаких мер против Эр-Рияда, а Мухаммед бен Сальман продолжает встречаться с представителями американской администрации высокого ранга. Так, в среду в саудовском городе Джидда он провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщил изданию, что в администрации «не знают о подобных угрозах со стороны Саудовской Аравии». «Соединенные Штаты продолжают сотрудничать с Саудовской Аравией, важным партнером в регионе, ради продвижения общих интересов и общего стремления к созданию более безопасного, стабильного и процветающего региона, взаимосвязанного со всем миром», — добавил чиновник.