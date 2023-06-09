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Десантис на фоне вызова Трампа в суд обещал бороться с ангажированностью Минюста США

11:32 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис, претендующий на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году, пообещал бороться с политической ангажированностью министерства юстиции, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры. Соответствующую публикацию он разместил в «Твиттере» после того, как стало известно, что власти США предъявят его конкуренту, экс-президенту Дональду Трампу, обвинения по делу о секретных документах.

«Использование федеральных правоохранительных органов в качестве инструмента борьбы представляет смертельную угрозу для свободного общества», — заявил Десантис. Он подчеркнул, что в США на протяжении последних четырех лет наблюдается «неравное применение закона в зависимости от политических взглядов».

«Почему столь рьяно преследуют Трампа, проявляя при этом такую пассивность в отношении [экс-госсекретаря США] Хиллари [Клинтон] и Хантера [Байдена, сына президента США]»? — написал губернатор Флориды, считающийся главным конкурентом Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом от республиканцев. По словам Десантиса, в случае победы на президентских выборах он восстановит «подотчетность Минюста и покончит с политической ангажированностью».

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