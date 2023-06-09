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НОВОСТИ

В Запорожской области создано народное ополчение — Балицкий

13:00 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые участники народного ополчения Запорожской области, которые будут патрулировать населенные пункты региона совместно с полицией и комендатурой, приняли присягу. Об этом сообщил в пятницу врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«В Запорожской области создано народное ополчение, которое совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка в населенных пунктах Запорожской области. Сегодня первые ополченцы приняли присягу на верность Запорожской области и жителям нашего региона. Уверен в открытости сердец наших земляков, их стойкости и желании помогать. Эти качества особенно ярко проявляются в трудные времена», — написал он в своем телеграм-канале.

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