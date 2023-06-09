В Харькове прогремел взрыв — ТВ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел в Харькове. Об этом сообщил телеканал «Суспильне ТВ» («Общественное телевидение») в своем телеграм-канале.

Как отмечают корреспонденты телеканала, вероятно, взрыв произошел за пределами города.

По данным официального ресурса для оповещения населения, в 10:08 мск в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.