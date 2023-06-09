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НОВОСТИ

Беспилотник упал в Воронеже, двое ранены

12:05 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Воронеже на улице Белинского, на месте работают сотрудники спецслужб. По предварительным данным, ранены два человека, написал в своем телеграм-канале в пятницу губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. По предварительным данным, после инцидента на ул. Белинского в Воронеже ранены двое, им оказывается вся необходимая помощь». — написал он.

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