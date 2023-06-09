Беспилотник упал в Воронеже, двое ранены

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Воронеже на улице Белинского, на месте работают сотрудники спецслужб. По предварительным данным, ранены два человека, написал в своем телеграм-канале в пятницу губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. По предварительным данным, после инцидента на ул. Белинского в Воронеже ранены двое, им оказывается вся необходимая помощь». — написал он.