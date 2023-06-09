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НОВОСТИ

Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа

16:12 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исландия приостановит работу своего посольства в Москве с 1 августа. Об этом в пятницу сообщили в министерстве иностранных дел республики.

«Министр иностранных дел Исландии принял решение приостановить деятельность посольства в Москве с 1 августа, — указано в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте правительства. — Министерство вызвало посла России, чтобы проинформировать его о данном решении».

Кроме того, Исландия также потребовала от РФ «сократить масштабы деятельности в Рейкьявике» и понизить статус диппредставительства.

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