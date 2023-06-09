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НОВОСТИ

РФ примет участие в организованных Китаем учениях «Север. Взаимодействия-2023» — МО КНР

17:32 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные примут участие в учениях «Север. Взаимодействия-2023», организованных Китаем. Об этом в пятницу сообщило Министерство обороны КНР.

Член Центрального военного совета КНР, начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-полковник Лю Чжэнли провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генералом армии Валерием Герасимовым, проинформировало ведомство. «Стороны обменялись мнениями о реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств, и углублении сотрудничества между военными двух стран, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны КНР. — Стороны совместно подтвердили, что Россия в ответ на приглашение примет участие в учениях „Север. Взаимодействия-2023“, организованных Китаем».

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