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Мишустину предложили вернуть проверки работодателей без ограничений

11:00 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин (КПРФ) направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением снять ограничения с работы Государственной инспекции труда (ГИТ) и разрешить проверять работодателей в обычном порядке, чтобы избежать массового нарушения прав работников. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

«Предлагается разрешить государственной инспекции труда проведение проверок в обычном порядке, но с обязательным уведомлением органов прокуратуры. Если органы прокуратуры посчитают, что проведение проверки необоснованно, они могут запретить ее проведение. Кроме того, у работодателя останется возможность опротестовать решение о проведении проверки», — написал он

Афонин убежден, что это сбалансирует права работодателей и работников, поможет избежать ситуаций массового и грубого нарушения прав российских трудящихся.

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