В Сбере объяснили стремительный рост кредитования банком малого и среднего бизнеса

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По итогам 2022 года кредитный портфель Сбербанка по малым и средним предприятиям (МСП) составил более 4,4 трлн руб., увеличившись более чем на 45%. А за первые три месяца этого года портфель вырос еще более чем на 280 млрд руб., или 6%. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью «Коммерсанту Деньгам».

«Важный фактор роста – наше внимание к запросам предприятий, постоянное развитие сервисов для них, – пояснил он. – Клиент может подать заявку на кредит, в том числе с мерами господдержки, в любом формате – как очно в отделении, так и онлайн. Мы предлагаем большое количество программ господдержки и стремимся, чтобы процесс ее получения был максимально комфортным».

«Продолжаем развивать конструктор госпрограмм – это очень удобный инструмент для оценки соответствия компании действующим программам господдержки, – добавил Анатолий Попов. – На конец первого квартала 2023 года клиентам «Сбера» доступно в сервисе 28 программ (федеральных и региональных); в первом квартале реализовано 1,6 тыс. сделок на 16,5 млрд руб., что в пять раз превышает показатель первого квартала прошлого года».

В результате рыночная доля Сбербанка в кредитовании МСП в течение 2022 года выросла с 41% до 46%, и банк как минимум ее удерживает, резюмировал Анатолий Попов.