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НОВОСТИ

Сбер начал выдавать ипотеку на строительство дома под залог земли

14:40 16.06.2023

Сбербанк начал выдавать ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) под залог земельного участка. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ. По его словам, обеспечением по такому кредиту будет участок под строительство и жилой дом после его постройки и регистрации.

«Новая возможность доступна клиентам в рамках госпрограмм со льготной ставкой, – рассказал Кирилл Царев. – Такой ипотечный кредит можно оформить при строительстве дома как с подрядчиком из списка рекомендованных банком, так и при строительстве своими силами. Кредит выдается частями на каждый этап строительства дома. Это значит, что клиенты будут экономить, платя проценты только за фактически использованные кредитные средства».

Как отметил Кирилл Царев, ипотека на ИЖС сейчас является одним из самых быстрорастущих сегментов: за два года количество выданных кредитов в Сбере возросло в 8 раз. «Строительство дома в ипотеку для клиентов теперь станет еще проще и удобнее, так как им не нужно будет искать поручителей или предоставлять в залог иную недвижимость на период строительства», – добавил он.

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