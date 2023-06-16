Доля Сбербанка в переводах по Системе быстрых платежей достигла 75%

14:41

Доля Сбербанка в объеме всех переводов – входящих и исходящих – по Системе быстрых платежей (СБП) достигла 75%. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ.

«За последние два года система активно развивалась и набирала популярность среди пользователей, – рассказал он. – Оборот в Сбере в месяц вырос в четыре раза, а в день наши клиенты совершают около 200 млн переводов по СБП».