Доля Сбербанка в переводах по Системе быстрых платежей достигла 75%
14:41 16.06.2023
Доля Сбербанка в объеме всех переводов – входящих и исходящих – по Системе быстрых платежей (СБП) достигла 75%. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ.
«За последние два года система активно развивалась и набирала популярность среди пользователей, – рассказал он. – Оборот в Сбере в месяц вырос в четыре раза, а в день наши клиенты совершают около 200 млн переводов по СБП».
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